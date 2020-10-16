Израиль возобновил авиасообщение с другими странами в рамках программы "открытое небо"

В ночь на 16 октября возобновлено авиасообщение в соответствии с программой "открытое небо" (как это было до введения общего карантина). Возобновились полеты из Израиля 30 зарубежных авиакомпаний, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В воскресенье, 18 октября, ожидается 24 рейса израильских авиакомпаний "Эль-Аль" и Israir, позднее на следующей неделе возобновит полеты авиакомпания "Аркия".

В здании аэропорта снова, с определенными ограничениями, работают кафе и рестораны.

Один из основных принципов: израильтяне, вылетающие в "зеленые" страны, не должны теперь находиться в режиме самоизоляции после возвращения в Израиль, не обязаны будут сдавать анализ на коронавирус, если в течение 14-дней перед возвращением они не посещали "красные страны".

Список "зеленых стран" будет уточняться каждые две недели в соответствии с данными Евросоюза и оценками минздрава Израиля.