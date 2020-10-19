Глава МИД Израиля направил бахрейнскому коллеге запрос на открытие посольства

Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази направил своему бахрейнскому коллеге Абделю Латифу бен Рашеду аз-Заяни официальный запрос на открытие дипломатического представительства еврейского государства в ближневосточном королевстве. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее Бахрейн и Израиль официально установили дипломатические отношения, соответствующее соглашение было подписано в Манаме в ходе визита высокопоставленной израильской делегации. В общей сложности в Манаме было подписано семь меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве в различных областях, в том числе в сфере финансов, экономики, сельского хозяйства.

Израильская делегация под руководством председателя Совета национальной безопасности еврейского государства Меира Бен-Шаббата в сопровождении американских представителей во главе с министром финансов США Стивеном Мнучином вылетела в воскресенье первым в истории авиарейсом из Израиля в Бахрейн для продвижения нормализации отношений и экономического сотрудничества между двумя ближневосточными странами.

15 сентября в Вашингтоне израильская сторона подписала документы о нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном.