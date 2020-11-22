Одна ракета выпущена из сектора Газа по израильской территории

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в субботу вечером одну ракету по территории Израиля. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После срабатывания сирен воздушной тревоги в городе Ашкелон (крупный город на юге Израиля - прим. ТАСС) был идентифицирован запуск. Одна ракета выпущена из сектора Газа по территории Израиля", - говорится в сообщении.

Израильская государственная радиостанция Kan сообщает, что ракета упала в незаселенной местности, информации о пострадавших не поступало.