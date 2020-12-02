Парламент Израиля принял в предварительном чтении законопроект о самороспуске

Кнессет (парламент Израиля) в среду принял в предварительном чтении выдвинутый оппозицией законопроект о досрочном роспуске однопалатного парламента 23-го созыва. В ходе поименного голосования 61 депутат высказался за, 54 - против документа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Трансляцию пленарного заседания палаты осуществлял государственный израильский парламентский телеканал.