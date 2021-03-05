Возле еврейской школы в Марселе задержали вооруженного ножом мужчину

Вооруженный ножом мужчина задержан в пятницу возле еврейской школы в Марселе. Об этом сообщил новостной портал Actu, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, мужчина был задержан примерно в 08:15 сотрудниками безопасности школы. Внимание охранников привлекло странное поведение мужчины, который прошел мимо школы и зашел в расположенный по соседству кошерный магазин. Там он был задержан и впоследствии передан полиции.

Некоторые СМИ также сообщали, что мужчина пытался зайти в помещение школы, однако префектура полиции опровергла эти данные.