Нетаньяху поблагодарил граждан Израиля за поддержку на парламентских выборах

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил израильтян за поддержку на парламентских выборах 23 марта, которая, по его словам, обеспечила победу правым силам в стране, возглавляемым партией "Ликуд" самого премьера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Граждане Израиля, спасибо. Вы подарили огромную победу правым и "Ликуд" под моим руководством. "Ликуд" лидирует [в экзитполах] с огромным отрывом от следующей партии", - написал Нетаньяху во вторник в Twitter. "Ясно, что большинство израильских граждан выступают за правых, и они хотят сильного и стабильного правого правительства", - добавил он.

По данным экзитполов, партия "Ликуд" премьера побеждает на состоявшихся 23 марта выборах в Кнессет и может рассчитывать на 31 из 120 мест в Кнессете (парламенте). Второй по количеству мест в парламенте по итогам выборов, если верить результатам экзитполов, станет партия "Еш атид" лидера оппозиции Яира Лапида, которая может рассчитывать на 18 депутатских мандатов.

Парламентские выборы в Израиле проводятся по партийным спискам. После получения официальных результатов подсчета голосов, что ожидается через неделю, президент страны Реувен Ривлин начнет консультации с представителями партий, избранных в Кнессет, по итогам которых поручит одному из депутатов сформировать новое правительство. Кандидатом в премьер-министры, как правило, становится лидер партии с наибольшим числом депутатских мандатов, однако сформировать кабинет президент может поручить и политику, чья партия не получила больше всего голосов, но в состоянии сформировать коалицию, поддерживаемую 61 из 120 парламентариев.

Экзитпол, проведенный 13-м каналом израильского ТВ, показывает, что блок правых и религиозных партий во главе с "Ликуд" получает 54 кресла и может сформировать коалицию только при поддержке партии "Ямина" Нафтали Беннета, которая может рассчитывать на 7 парламентских мандатов. Блок противников премьера может собрать под контроль не более 59 кресел, свидетельствуют экзитполы 12-го и 13-го каналов ТВ.

К настоящему моменту Нетаньяху находится у власти бессменно с 2009 года. Впервые он возглавлял кабмин Израиля с 1996 по 1999 год.