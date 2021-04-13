Израиль планирует разрешить въезд для групп вакцинированных иностранных туристов с 23 мая
Израиль разрабатывает программу по началу приема групп вакцинированных от ковида иностранных туристов с 23 мая. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили во вторник в совместном заявлении министерства здравоохранения и туризма еврейского государства.
"Министр туризма Орит Фаркаш-Хакоэн и министр здравоохранения Юлий Эдельштейн достигли договоренности о программе приема и въезда вакцинированных туристов из зарубежных стран в группах. С 23 мая 2021 года въезд в Израиль будет открыт на первом этапе для въезда групп вакцинированных иностранных туристов", - говорится в документе.
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