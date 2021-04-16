Израиль нанес удар по объектам радикалов в секторе Газа в ответ на запуск ракеты
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на пятницу атаковала военные объекты радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты в сторону еврейского государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В ответ на ракету, выпущенную из Газы по Израилю ранее вечером, истребители и боевые вертолеты израильской армии только что нанесли удар по объекту ХАМАС, где производится оружие, по тоннелю для контрабанды оружия и военному посту", - говорится в сообщении, размещенном на странице армии в Twitter.
Как в четверг информировала пресс-служба ЦАХАЛ, палестинские радикалы запустили одну ракету из сектора Газа по израильской территории, что привело к срабатыванию сирен воздушной тревоги в городе Сдерот и прилегающих районах.
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