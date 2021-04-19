Массовая вакцинация резко снизила количество новых заражений коронавирусом в Израиле

Исследование израильских медиков подтвердило эффективность национальной стратегии массовой вакцинации. По данным ученых, количество новых заражений SARS-CoV-2 среди пожилых и молодых израильтян в феврале-марте 2021 года резко уменьшилось. Результаты исследования опубликовал научный журнал Nature Medicine, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Через два месяца после начала вакцинации количество заражений снизилось на 77%, а тяжелых случаев COVID-19 – на 67%. Особенно сильно подобная тенденция проявилась среди пожилых людей, которые наиболее уязвимы для инфекции и получили прививки первыми", – пишут исследователи.

Израиль одним из первых в мире начал полную вакцинацию населения от COVID-19. Она началась 20 декабря 2020 года. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. На данный момент первую дозу получили более 5,35 млн человек, вторую – более 4,97 млн, то есть больше половины населения страны.

По ходу вакцинации власти постепенно снимали ограничения, связанные со сдерживанием распространения SARS-CoV-2. В феврале жителям страны разрешили отдаляться от дома более чем на километр, а также расширили работу торговых центров и уличных магазинов. В марте разрешили открыть рестораны, театры и стадионы, а 18 апреля власти отменили обязательное ношение масок на открытом воздухе.

Израильские медики под руководством профессора Института науки им. Вейцмана Эрана Сегала решили проверить, насколько успешной оказалась израильская стратегия вакцинации. Для этого авторы изучили, как она проходила в разных регионах Израиля и как за следующие несколько недель менялся уровень заболеваемости среди тех возрастных групп населения, которые получали первую и вторую дозы вакцины.

Эти наблюдения показали, что в конце февраля и начале марта уровень заболеваемости, частота госпитализации и попадания в реанимацию среди израильтян всех возрастных категорий значительно снизились. В особенности это характерно для людей в возрасте от 60 до 90 лет, а также тех регионов, где вакцинация проводилась несколько раньше, чем в других областях Израиля.

Поэтому Сегал и его коллеги считают, что стратегия массовой вакцинации может резко замедлить распространение коронавируса. Они отмечают, что в самых бедных и неблагополучных регионах страны вакцинацию проводили далеко не оптимально, несмотря на одинаковый уровень доступа к вакцинам.

Авторы исследования надеются, что дальнейшие наблюдения помогут оценить, насколько неприятие прививок будет влиять на эпидемиологическую обстановку в стране, и подобрать оптимальные методы для повышения популярности вакцин в самых бедных регионах Израиля.