Три гражданки Израиля погибли в результате ракетных обстрелов

Боевики движения ХАМАС в среду утром продолжили ракетный обстрел территории Израиля, в результате чего погибли три израильтянки, а 46 человек получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии и местные СМИ, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Гражданские лица в центральной и южной частях Израиля проводят ночь в убежищах, чтобы защитить себя от ракетного огня", - говорится в сообщении армейской пресс-службы в твиттере.

Два человека получили ранения в результате попадания ракеты в дом в городе Лод рано утром в среду, один из них скончался от полученных травм, а другой находится в тяжелом состоянии, говорится в сообщениях.

Система противоракетной обороны "Железный купол" была активирована рано утром в среду в городе Димона, где, по сообщениям, находится секретный ядерный реактор, сообщает в среду израильский телеканал N12.

Армия обороны Израиля нанесла удары по ряду важных целей по всему сектору Газа, что стало самым мощным ударом с 2014 года.

Всего, по сообщениям местных СМИ, с понедельника ХАМАС осуществил пуск более 800 ракет по израильской территории.

Начальник генштаба армии обороны Израиля Авив Кохави сообщил, что военные за последние полтора дня нанесли удары по более чем 500 целям в секторе Газа. По его информации, погибли десятки палестинских боевиков.

Совет безопасности ООН соберется 12 мая для обсуждения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.