Cирены воздушной тревоги вновь прозвучали в израильских городах

Сирены воздушной тревоги вновь прозвучали в израильских населенных пунктах в районах, расположенных недалеко от границы с сектором Газа. Об этом сообщила в среду газета The Times of Israel, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В частности, по сведениям издания, обстрелу подвергся город Ашдод. Информация о наличии пострадавших в результате обстрела пока не поступала.

Между тем, на официальной странице Армии обороны Израиля в Twitter сообщается, что сирены прозвучали также в городе Беэр-Шева.