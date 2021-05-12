Cирены воздушной тревоги вновь прозвучали в израильских городах
Сирены воздушной тревоги вновь прозвучали в израильских населенных пунктах в районах, расположенных недалеко от границы с сектором Газа. Об этом сообщила в среду газета The Times of Israel, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В частности, по сведениям издания, обстрелу подвергся город Ашдод. Информация о наличии пострадавших в результате обстрела пока не поступала.
Между тем, на официальной странице Армии обороны Израиля в Twitter сообщается, что сирены прозвучали также в городе Беэр-Шева.
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