Открытое заседание СБ ООН по Палестине и Израилю может пройти 14 мая

Тунис, Норвегия и Китай подали запрос на проведение в ближайшее время открытого заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения эскалации напряженности в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в Совбезе, передает Trend.

"Китай, Тунис и Норвегия запросили проведение в пятницу открытой встречи по ситуации вокруг Палестины и Израиля, - сказал собеседник агентства. - Решение будет принято в ближайшее время председателем СБ, в текущем месяце это Китай".