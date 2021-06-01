Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро понизились
Банк Израиля сообщает, что во вторник, 1 июня, валютные торги завершились понижением курса доллара и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Курс доллара снизился на 0,461% и составил 3,238 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,265% и составил 3,958 шекеля за €1.
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