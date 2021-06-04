Коронавирус в Израиле: В стране менее 200 зараженных

Министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Сравнение с данными за 3 июня невозможно, так как утром в четверг из-за технических проблем сайт минздрава не работал, отчеты не публиковались. Сравниваем с данными за последние двое суток, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 839539 (+28 за двое суток).

При этом в настоящий момент заражены 199 (-139 за двое суток) человек.

6417 (+4 за двое суток) заболевших COVID-19 умерли.

832923 (+163 за двое суток) человек выздоровели.

За последние сутки проведены 16990 тестов.

77 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях (в специально оборудованных помещениях гостиниц больше нет больных коронавирусом). Состояние 39 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 29 из них в критическом состоянии, 28 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 0,86.

Все населенные пункты имеют статус "зеленых".