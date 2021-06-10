Захарова призвала все стороны палестино-израильского конфликта воздержаться от провокаций

Москва настоятельно призывает стороны палестино-израильского конфликта воздерживаться от действий, ведущих к эскалации по ситуации вокруг Восточного Иерусалима. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Настоятельно призываем все стороны воздерживаться от провокационных заявлений или действий, чреватых нарушением общественного спокойствия и новой масштабной эскалацией насилия", - заявила она.