Сирены воздушной тревоги звучат в граничащих с сектором Газа районах Израиля

Сирены воздушной тревоги прозвучали в пятницу в районах Израиля, граничащих с сектором Газа, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила армейская пресс-служба.

Государственное израильское радио Kan отмечает, что в пятницу сигналы ПВО сработали на юге Израиля впервые с 21 мая, когда между радикалами в Газе и израильскими военными было достигнуто соглашение о прекращении огня после 11 дней боев.

Также армия сообщила, что истребитель Армии обороны Израиля нанес в ночь на пятницу удар по военным площадкам и пусковой ракетной установке палестинского радикального движения в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров с прикрепленными горючими веществами и взрывчаткой на территорию еврейского государства с целью поджогов.

"За истекшие сутки воздушные шары с закрепленной взрывчаткой и горючими веществами были запущены из сектора Газа в сторону территории Израиля с целью поджогов. В ответ истребитель Армии обороны Израиля нанес удар по военным площадкам и установке для запуска ракет, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа", - говорится в заявлении пресс-службы. Израильские военные второй день подряд наносят удары по целям радикалов в Газе в ответ на запуск шаров с целью поджога.

Израильская атака в секторе Газа в ответ на запуск шаров в ночь на четверг стала первой с момента вступления в силу договоренности о прекращении огня между военными и радикалами в палестинском анклаве. С 10 мая в течение 11 дней они обменивались ракетными ударами, жертвами которых стали 256 жителей сектора, еще около 2 тысяч получили ранения.