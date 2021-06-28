Посол Израиля в США сообщил, что подал в отставку

Израиль 28 июня 2021 01:46 (UTC+04:00)
Посол Израиля в США сообщил, что подал в отставку

Посол Израиля Гилад Эрдан сообщил о своей отставке с поста представителя страны в Соединенных Штатах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эрдан при этом отметил, что продолжит работу в качестве постоянного представителя Израиля при ООН. "Я поговорил с премьер-министром [Нафтали] Беннетом и попросил его принять мою отставку с должности посла с момента назначения моего преемника. Для меня было честью представлять Израиль в стране, которая является нашим самым близким союзником", - написал он в воскресенье в Twitter.

Эрдан добавил, что, по его мнению, новое правительство должно определить кандидатуру представителя Израиля в США, который будет лучше соответствовать политическому курсу Беннета. "Так или иначе, я продолжу представлять Израиль в ООН и бороться за справедливость в мире", - добавил он.

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