Премьер Израиля назначил нового главу Совета по национальной безопасности

Премьер-министр Нафтали Беннет принял решение назначить Эяля Хулату на должность советника по национальной безопасности кабмина и руководителя Совета по национальной безопасности (СНБ) Израиля. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила канцелярия премьера.

"Беннет сегодня объявил о назначении Эяля Хулаты на должность советника по национальной безопасности и главы СНБ. Хулата занимал ряд руководящих и административных должностей в агентстве "Моссад" (внешняя разведка), в том числе руководил отделами стратегического планирования и политики, а также управлением технологий. На этих должностях он отвечал за развитие стратегических и дипломатических связей, которые жизненно важны для Государства Израиль и его безопасности, а также за разработку технологических решений в соответствии с потребностями агентства в широком спектре областей. За 23 года работы в "Моссад" Хулата был удостоен премии Израиля в области безопасности", - говорится в сообщении.

В канцелярии премьера уточнили, что Хулате 45 лет, он женат и у него трое детей. "Он проживает в Кфар-Сабе и имеет докторскую степень по физике Тель-Авивского университета и степень магистра государственного управления Гарвардского университета", - говорится в сообщении. Назначение должно быть утверждено правительством Израиля.

1 июля действующий советник по национальной безопасности и глава СНБ Израиля Меир Бен-Шаббат уведомил Беннета, что уходит в отставку в конце лета. Как уточнила канцелярия премьера, Бен-Шаббат будет исполнять обязанности на этом посту до конца августа 2021 года.

Беннет 13 июня принес присягу в качестве 13-го премьера Израиля. Он пришел на место Биньямина Нетаньяху, который бессменно занимал пост премьера 12 лет, а теперь перешел в оппозицию.