Резкий рост заболеваемости в Израиле: Более 700 новых зараженных

Израиль 13 июля 2021 17:00 (UTC+04:00)
Резкий рост заболеваемости в Израиле: Более 700 новых зараженных

Утром во вторник, 13 июля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 847108 зараженных (+730 за сутки).

При этом в настоящий момент заражены 4623 человек.

6439 заболевших COVID-19 умерли.

835982 (+190) человек выздоровели.

За последние сутки проведены 61655 тестов. В 1,33% случаев выявлялся коронавирус.

Состояние 45 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 14 из них в критическом состоянии, 10 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 1,27.

Большинство населенных пунктов все еще имеют статус "зеленых". Поселки Кфар Йона, Шаарей Тиква, Цофим и город Йехуд имеют статус "красных". Города Од а-Шарон, Маале-Адумим и Кирьят-Оно объявлены "оранжевыми". Города Беэр-Яаков, Холон, Пардес Хана, Нетания, Раанана, Ришон ле-Цион, Петах-Тиква, Хадера, Нес Циона, Явне, Гиватаим, Тель-Авив-Яффо – "желтые".

Отметим, что хотя число зараженных в последние недели росло и можно было говорить о новой "волне" эпидемии, число тяжелобольных существенно не меняется. По всей видимости, это связано с тем, что большинство зараженных взрослых было вакцинировано, а дети легче переносят болезнь.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, более 51% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. Примерно четверть зараженных за этот период – в возрастной категории 20-49 лет. 16% – в возрастной категории 50-69 лет. И только 6% – старше 70 лет. Среди заразившихся детей и подростков лишь несколько пациентов находятся в тяжелом состоянии. Абсолютное большинство зараженных в категории 0-19 лет либо не замечают симптомов заражения, либо переносят болезнь легко.

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