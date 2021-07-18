Минздрав Израиля не рекомендует людям с онкологией делать третью прививку против коронавируса
Министерство здравоохранения Израиля в воскресенье опубликовало рекомендации по вакцинации третьей дозой вакцины против коронавируса, передает Trend со ссылкой на Newsru.co.il.
В частности, третью дозу вакцины, которая рекомендована для людей с пониженным иммунитетом, следует давать только лицам старше 18 лет.
Министерство здравоохранения не рекомендует делать третью прививку против коронавируса онкологическим пациентам в связи с возможными побочными эффектами, представляющими для них опасность.
В минздраве уточняют, что эффективность вакцины среди онкологических больных, которые прошли химиотерапию, не меньше, чем среди общего населения.
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