Минздрав Израиля не рекомендует людям с онкологией делать третью прививку против коронавируса

Министерство здравоохранения Израиля в воскресенье опубликовало рекомендации по вакцинации третьей дозой вакцины против коронавируса, передает Trend со ссылкой на Newsru.co.il.

В частности, третью дозу вакцины, которая рекомендована для людей с пониженным иммунитетом, следует давать только лицам старше 18 лет.

Министерство здравоохранения не рекомендует делать третью прививку против коронавируса онкологическим пациентам в связи с возможными побочными эффектами, представляющими для них опасность.

В минздраве уточняют, что эффективность вакцины среди онкологических больных, которые прошли химиотерапию, не меньше, чем среди общего населения.