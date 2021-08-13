Израиль и Марокко договорились открыть посольства в течение нескольких месяцев

Израиль и Марокко договорились повысить уровень дипломатических отношений и открыть посольства в течение нескольких месяцев. Об этом заявил в Касабланке министр иностранных дел Израиля Яир Лапид, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы собираемся повысить уровень дипломатических отношений - от бюро по связям до посольств. Мы откроем посольства в течение нескольких месяцев", - цитирует главу внешнеполитического ведомства еврейского государства телеканал Al Arabiya.

Ранее в четверг Лапид принял участие в церемонии открытия в Рабате бюро по связям (дипломатического представительства) Израиля в Марокко.

Лапид начал свой визит в Марокко в среду. Он посетил в Рабате мавзолей Мухаммеда V - усыпальницу марокканской королевской семьи, после чего провел встречу с главой марокканского МИД Насером Буритой. Стороны подписали три документа: меморандум о взаимопонимании по созданию механизма политических консультаций, соглашение о сотрудничестве в области культуры, молодежи и спорта и соглашение о воздушном сообщении между правительством Королевства Марокко и правительством Государства Израиль.

Это первый визит главы израильского внешнеполитического ведомства с 2003 года, а также после заявления о полной нормализации отношений между двумя странами, сделанного в декабре 2020 года. В столицах обеих стран его называют историческим.

10 декабря 2020 года занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Марокко достигли договоренности об установлении дипломатических отношений. 22 декабря в Рабате власти Марокко, США и Израиля подписали совместную декларацию. В ней, частности, подтверждалось намерение "немедленно возобновить полные официальные контакты между марокканскими и израильскими коллегами, установить полные дипломатические, мирные и дружественные отношения".