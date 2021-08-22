ВВС Израиля поразили оружейные цеха ХАМАС в Газе

Истребители израильских ВВС нанесли в ночь на воскресенье удары по четырем объектам, предназначенным для производства и хранения оружия радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, в ответ на столкновения на границе, происшедшие в субботу вечером.

Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В субботу у забора безопасности на севере сектора Газа произошли беспорядки. Во время беспорядков из сектора Газа велся обстрел из огнестрельного оружия, в результате был ранен военнослужащий израильской пограничной полиции. В ответ истребители нанесли удар по четырем объектам по производству и складированию оружия террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении.