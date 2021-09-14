Государственная авиакомпания Бахрейна начнет совершать прямые рейсы в Тель-Авив

Государственная авиакомпания Бахрейна Gulf Air 30 сентября начнет совершать прямые рейсы по маршруту Манама - Тель-Авив, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

На первом этапе авиакомпания будет совершать по два рейса в неделю.

Рейсы из Тель-Авива в Бахрейн будут отправляться по понедельникам и четвергам. Продолжительность полета - около двух с половиной часов.