Государственная авиакомпания Бахрейна начнет совершать прямые рейсы в Тель-Авив
Государственная авиакомпания Бахрейна Gulf Air 30 сентября начнет совершать прямые рейсы по маршруту Манама - Тель-Авив, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
На первом этапе авиакомпания будет совершать по два рейса в неделю.
Рейсы из Тель-Авива в Бахрейн будут отправляться по понедельникам и четвергам. Продолжительность полета - около двух с половиной часов.
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