Итоги валютных торгов в Израиле: курсы доллара и евро снизились по отношению к шекелю

Банк Израиля сообщает, что в понедельник, 25 октября, валютные торги завершились понижением курса доллара и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Курс доллара снизился на 0.156% и составил 3,206 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,294% и составил 3,737 шекеля за €1.