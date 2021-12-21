Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро продолжают повышаться

Банк Израиля сообщает, что во вторник, 21 декабря, валютные торги завершились повышением курса доллара и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Курс доллара повысился на 0.381% и составил 3,164 шекеля за $1. Курс евро повысился на 0,541% и составил 3,571 шекеля за €1.