Министр здравоохранения Израиля объявил об изменении порядка проверок на коронавирус

Министр здравоохранения Израиля Ницан Горовиц объявил об изменении порядка проверок на коронавирус. Решение об изменении порядка проверок было принято в связи с очередями у пунктов проверок, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам Горовица, проверку PCR смогут пройти вакцинированные израильтяне старше 60 лет или находящиеся в группе риска. Вакцинированные израильтяне младше 60 лет должны будут делать домашние проверки (экспресс-тест).

Вакцинированные и переболевшие коронавирусом люди, получившие позитивный результат тестирования, должны находиться в изоляции на протяжении десяти дней. Выходить из карантина они смогут лишь после получения специального разрешения врача, и нет необходимости в дополнительной проверке.

Вакцинированный и переболевший коронавирусом человек, ухаживающий за несовершеннолетним младше 12 лет или беспомощным заразившимся, будет находиться в изоляции до получения отрицательного ответа на проверку на антиген, сделанную на официальном объекте. Проверку можно делать, начиная с последнего дня пребывания в изоляции человека, за которым он ухаживает.

Не привитые и не переболевшие коронавирусом люди старше 60 лет или находящиеся в группе риска, контактировавшие с зараженным, должны сделать проверку PCR. Получившие отрицательный результат проверки PCR, будут находиться в изоляции семь дней. В последний день они должны будут пройти еще одну проверку PCR, и в случае получения отрицательного результата, смогут выйти из изоляции. В случае положительного результата первой проверки PCR они должны будут оставаться в изоляции 10 дней, и смогут выйти только после специального разрешения врача без необходимости в дополнительной проверке.

Не привитые и не переболевшие коронавирусом люди младше 60 лет, контактировавшие с зараженным коронавирусом, должны пройти проверку на антиген на официальном пункте проверки. Получившие отрицательный результат проверки на антиген будут находиться в изоляции семь дней. В последний день они должны будут пройти еще одну проверку на антиген, и в случае получения отрицательного ответа смогут выйти из изоляции. В случае положительного результата первой проверки на антиген они должны будут оставаться в изоляции 10 дней, и смогут выйти только после специального разрешения врача без необходимости в дополнительной проверке.

Не привитый и не переболевший человек, ухаживающий за несовершеннолетним младше 12 лет или беспомощным, заразившимся коронавирусом, будет находиться в изоляции на протяжении 14 дней с возможностью сократить срок в случае получения отрицательной проверки на антиген, сделанной на седьмой день изоляции на официальном объекте.

Человек, получивший только одну прививку считается не привитым и не переболевшим, поясняют в минздраве.

Новые правила вступят в силу 7 января.

Домашние проверки на антиген не спонсируются государством. Проверки на антиген на официальных пунктах делаются за счет государства.