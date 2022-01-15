Министр финансов Израиля заразился коронавирусом
Министр финансов Израиля Авигдор Либерман заразился коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В субботу у меня обнаружили коронавирус. Я чувствую себя хорошо и ближайшие несколько дней проведу в изоляции в своем доме в Нокдиме", - написал Либерман в Twitter.
Глава Минфина отметил, что продолжит работать удаленно.
Ранее коронавирус был обнаружен у министра иностранных дел Израиля Яира Лапида.
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