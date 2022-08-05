Радикалы из сектора Газа выпустили не менее 40 ракет по Израилю

Активисты радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" выпустили в пятницу из сектора Газа по Израилю не менее 40 ракет, около 30 из них были перехвачены. Об этом сообщила израильская радиостанция "Кан", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как ранее проинформировала армейская пресс-служба, сирены воздушной тревоги прозвучали в центральных и южных районах еврейского государства, предупреждая жителей о ракетных обстрелах. По данным "Кан", сигналы ПВО сработали в районе городов Ришон-ле-Цион, Бат-Ям, Холон и Явне в центральной части Израиля, а также в Ашкелоне и Ашдоде на юге.