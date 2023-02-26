Комиссия кабмина Израиля одобрила законопроект о смертной казни для террористов

Комиссия израильского правительства по законодательству одобрила проект закона, предусматривающего введение смертной казни для террористов. Об этом сообщил в воскресенье в Twitter премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы утвердили закон о смертной казни для террористов на заседании правительственной комиссии по вопросам законодательства вместе с министром [национальной безопасности Израиля] Итамаром Бен-Гвиром", - написал премьер.

"Мы продолжим действовать, принимая все возможные меры в сферах безопасности, оперативной деятельности и законотворчества, чтобы сдерживать террористов и оберегать безопасность Израиля. Наш ответ терроризму - мощный удар по террору и укрепление наших корней в нашей стране", - добавил Нетаньяху.