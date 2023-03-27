Генконсул Израиля в Нью-Йорке заявил об отставке из-за действий Нетаньяху

Генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Асаф Замир заявил об уходе в отставку из-за решения премьер-министра Биньямина Нетаньяху уволить министра обороны Йоава Галанта, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Политическая ситуация в Израиле достигла критического момента. Я чувствую глубокую ответственность и моральную обязанность бороться за дорогие мне демократические ценности. Сегодняшнее опасное решение уволить министра обороны убедило меня в том, что я далее не могу представлять это правительство", - написал дипломат в письме об отставке, опубликованном на его странице в Twitter.