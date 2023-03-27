В Тель-Авиве полиция разогнала водометами митинг (ВИДЕО)

Сотрудники израильской полиции разогнали участников стихийного антиправительственного митинга, проходившего несколько часов на крупном шоссе Аялон на востоке Тель-Авива. При разгоне демонстрации применялись водометы и привлекалась конная полиция. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает 13-й канал израильского телевидения.

Манифестанты несколько часов блокировали магистраль, жгли костры и собирались оставаться на проезжей части как минимум до утра. Некоторые активисты даже начали устанавливать на проезжей части палатки. В момент наибольшего скопления протестующих численность митинга, по оценкам частной компании Crowd Solutions, достигала 105 тыс. человек.

К 03:00 (04:00 GMT+4) полицейские, которые до этого момента не вмешивались в происходящее, начали оттеснять митингующих, большая часть которых к тому моменту уже разошлась. Некоторые демонстранты начали оказывать сопротивление стражам порядка, произошли столкновения, полиция стала активно применять водометы.

В результате всех демонстрантов удалось вытеснить с проезжей части, они разошлись по соседним улицам. После этого полиция полностью перекрыла доступ на трассу. Движение по ней до сих пор заблокировано, спецтехника расчищает дорожное полотно от мусора, который остался после демонстрации.

Поводом для стихийных акций протеста, начавшихся вечером 26 марта в Израиле, послужила отставка министра обороны страны Йоава Галанта, о которой объявил Нетаньяху. Это решение он принял после того, как днем ранее Галант открыто высказался за приостановку судебной реформы, которую продвигает правящая коалиция и которая вызвала массовые протесты оппозиции.