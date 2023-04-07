Израиль нанесет ответный удар по любому врагу - Нетаньяху

Израиль готов нанести ответный удар по любому противнику, внутренние разногласия не помешают израильтянам сплотиться вокруг своей армии. Об этом заявил в четверг премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Внутренний спор (массовые протесты против судебной реформы - прим. ТАСС) между нами не помешает нам действовать против них (противников - прим. ТАСС) в любом месте и в любое время. Мы все без исключения едины в этом", - сказал Нетаньяху перед заседанием военно-политического кабинета страны с участием ключевых министров, созванным после массированного ракетного обстрела северных районов Израиля со стороны Ливана. Видеозапись выступления распространила пресс-служба правительства.

"Израиль нанесет ответный удар против наших врагов, и они заплатят цену за все акты агрессии. Наши враги снова поймут, что во времена войны израильские граждане сплачиваются и объединяются, поддерживая действия Армии обороны Израиля и других сил безопасности по защите нашей страны и наших граждан", - добавил он.

При этом премьер подчеркнул, что Израиль "не имеет намерения изменять статус-кво на Храмовой горе", где в последние дни происходят столкновения между палестинцами и израильской полицией. "Мы призываем к снижению напряженности, и мы будем действовать жестко против экстремистов, которые применяют там насилие", - указал Нетаньяху.

Ранее в четверг пресс-служба израильской армии сообщила об обстреле северных районов страны с территории Ливана. По ее информации, по Израилю было выпущено по меньшей мере 34 ракеты, 25 из них были перехвачены системой противовоздушной обороны.