Глава МИД Израиля заявил, что отношения с Саудовской Аравией рано или поздно нормализуются

Восстановление связей между Ираном и Саудовской Аравией не помешает перспективам нормализации отношений Израиля с саудовским королевством, рано или поздно они будут налажены. Уверенность в этом выразил глава МИД еврейского государства Эли Коэн в интервью газете The Jerusalem Post, опубликованном в пятницу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает издание, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обозначил нормализацию отношений с Саудовской Аравией в качестве приоритетной задачи. Говоря о перспективах этого процесса, Коэн выразил убежденность в том, что рано или поздно это произойдет. "Вопрос не в том, произойдет ли это, а в том, когда это произойдет. У нас с Саудовской Аравией одинаковые интересы", - уверен глава МИД.

По мнению Коэна, недавнее восстановление отношений между Эр-Риядом и Тегераном не должно помешать налаживанию израильско-саудовских связей. Иран и Саудовская Аравия, полагает министр, демонстрируют лишь видимость сближения. "Иран для Саудовской Аравии - это враг номер один. Саудовская Аравия сделает все, чтобы помешать им [иранцам] получить ядерное оружие. Соглашение [с Ираном] было для саудовцев способом послать сигнал американцам, чтобы те более активно подключились [к сдерживанию иранских ядерных амбиций]", - утверждал Коэн.