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Израиль и Вьетнам подпишут соглашение о свободной торговле

Израиль Материалы 25 июля 2023 05:55 (UTC +04:00)
Израиль и Вьетнам подпишут соглашение о свободной торговле

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Заместитель премьер-министра Вьетнама Чан Лыу Куанга прибыл с визитом в Израиль.

Как передает Trend, об этом написал на своей странице в Twitter министр иностранных дел Израиля Эли Коэн.

По его словам, две страны планируют подписать соглашение о свободной торговле.

"Сегодня я встретился с заместителем премьер-министра Вьетнама в рамках подготовки к завтрашнему подписанию соглашения о свободной торговле. Товарооборот между странами в прошлом году составил $2 млрд, и это соглашение будет способствовать развитию израильской экономики и снижению стоимости импорта", - написал он.

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