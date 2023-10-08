Нетаньяху созвал совещание с руководством силовых структур

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал совещание с участием руководителей ключевых силовых ведомств страны для обсуждения ситуации вокруг сектора Газа, передает Trend.

В совещании принимают участие министр обороны страны Йоав Галант, начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви и другие руководители оборонных структур высокого ранга.

Отметим, что вчера утром на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.