БАКУ /Trend/ - Криптовалютные счета ХАМАС заморожены.

Об этом сообщила израильская полиция в социальной сети "Х" (Twitter), передает во вторник Trend.

"Департамент кибербезопасности израильской полиции в партнерстве с министерством обороны, агентством по безопасности и другими государственными спецслужбами заморозил криптовалютные счета, которые ХАМАС использовал для сбора средств для поддержки своей деятельности", - говорится в сообщении.

Напомним, что утром 7 октября израильская территория подверглась ракетному обстрелу из сектора Газа. В результате более 700 человек погибли и 2 315 получили ранения. Израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне" и в ответ начала операцию "Железные мечи".