США могут поставить Израилю ракеты Hellfire

БАКУ/Trend/ – Израиль обратился к США по поводу поставок ракет Hellfire.

Как передает в субботу Trend, информацию об этом распространили зарубежные СМИ.

По данным информированного источника, израильские официальные лица обратились к Соединенным Штатам с просьбой поставить больше ракет Hellfire.

Помимо этого, США работают над планами по снабжению Израиля медикаментами.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

В результате число погибших превысило 1 300 человек, 3 300 получили ранения.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС носит кодовое называние "Железные мечи".