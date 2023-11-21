БАКУ /Trend/ - Прекращение огня между Израилем и ХАМАС продлится 5 дней.

Как передает Trend, об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на израильского чиновника.

Согласно информации, в общей сложности будут освобождены 53 израильских заложника, в том числе 40 детей и 13 женщин.

Кроме того, каждый день 10 заложников, удерживаемых ХАМАС в плену с 7 октября, будут освобождаться в обмен на 30 палестинских заключенных.

Со своей стороны Израиль согласился пропускать от 100 до 300 грузовиков в день с гуманитарной помощью для населения, находящегося в блокаде в секторе Газа.

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