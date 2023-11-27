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Израиль готов к продлению паузы в секторе Газа - Нетаньяху

Израиль Материалы 27 ноября 2023 00:25 (UTC +04:00)
Израиль готов к продлению паузы в секторе Газа - Нетаньяху

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Нетаньяху заявил, что Израиль положительно оценивает возможность продления паузы в Газе для освобождения дополнительных 10 заложников в день, передает Trend.

Ранее сообщалось, что ХАМАС готов продлить сделку по обмену пленными с Израилем на два - четыре дня.

"ХАМАС стремится продлить перемирие после окончания его четырехдневного срока и прилагает к этому усилия путем увеличения числа заложников, которые подлежат освобождению, согласно соглашению о гуманитарном перемирии", - заявили в ХАМАС.

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