Израиль готов к продлению паузы в секторе Газа - Нетаньяху

БАКУ /Trend/ - Нетаньяху заявил, что Израиль положительно оценивает возможность продления паузы в Газе для освобождения дополнительных 10 заложников в день, передает Trend.

Ранее сообщалось, что ХАМАС готов продлить сделку по обмену пленными с Израилем на два - четыре дня.

"ХАМАС стремится продлить перемирие после окончания его четырехдневного срока и прилагает к этому усилия путем увеличения числа заложников, которые подлежат освобождению, согласно соглашению о гуманитарном перемирии", - заявили в ХАМАС.