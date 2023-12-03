Израиль сообщил о переходе к активным боевым действиям в южной части Газы

БАКУ /Trend/ - Главнокомандующий Армии обороны Израиля, Герцц Халеви, объявил о начале активных военных действий в южной части сектора Газа с такой же силой, что и в северной части анклава, передает Trend.

Он подчеркнул, что перед оперативной паузой в секторе Газа израильские военные частично уничтожили две бригады террористов, связанных с ХАМАС, и в настоящее время 162-я дивизия израильской армии продолжает укреплять свои позиции в северной части анклава.

"В последние дни мы ликвидировали бригадных и ротных командиров, а также множество боевиков ХАМАС. Сегодня утром мы начали тот же процесс в южной части сектора Газа, и он будет осуществляться с такой же интенсивностью и эффективностью, как и на севере. Командиры ХАМАС будут сталкиваться с Армией обороны Израиля везде, и им предстоит противостоять самому сильному сопротивлению", - отметил главнокомандующий.