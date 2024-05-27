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Израильская армия нейтрализовала главу штаба ХАМАС в результате авиаудара по Рафаху

Израиль Материалы 27 мая 2024 04:56 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В результате авиаудара в Рафахе, к югу от сектора Газа, был нейтрализован глава штаба движения ХАМАС на западном берегу реки Иордан.

Как передает Trend, об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.

Согласно информации, в результате авиаударов уничтожены командир штаба ХАМАС в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан) Ясин Рабиа, а также высокопоставленный представитель крыла ХАМАС в Иудее и Самарии Халед Нагара.

Сообщалось, что удар был нанесен в районе Таль-эль-Султан, к северо-западу от Рафаха, на основании точных данных разведки.

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