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Израиль начал наземную операцию в секторе Газа для расширения буферной зоны

Израиль Материалы 19 марта 2025 23:45 (UTC +04:00)
Израиль начал наземную операцию в секторе Газа для расширения буферной зоны
Фото: Армия Израиля / X

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Израильская армия сообщила о начале наземной операции, направленной на расширение буферной зоны в центральной и южной части сектора Газа.

Как передает Trend, об этом говорится в официальном Telegram-канале израильской армии.

"За последние 24 часа войска израильской армии начали точечные операции по расширению зоны контроля и созданию частичной буферной зоны между северной и южной частями Газы", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что израильские войска к настоящему времени захватила около половины коридора Нецарим, который разделяет сектор Газа на северную и южную части, вплоть до главной автомагистрали региона — Салах-эд-Дин.

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