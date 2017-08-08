Венесуэльский парламент сообщил о вторжении военных в его здание

Правительственные чиновники Венесуэлы, сопровождаемые военными национальной боливарианской гвардии, в понедельник вторглись во Дворец оппозиционной национальной ассамблеи Венесуэлы, передает РИА Новости со ссылкой на сайт парламента страны.



"После того, как закончилась сессия в этот понедельник, чиновники Делси Родригес, Дарио Вивас и Фидель Васкес, сопровождаемые крупной группой офицеров национальной боливарианской гвардии, возглавляемой полковником Бладимиром Луго, вторглись во Дворец Национальной Ассамблеи, выломали двери и напали на протокольный зал", - говорится на сайте ассамблеи.

По данным парламента, эти чиновники приспособили помещение под проведение встречи национального учредительного собрания (НУС), намеченной на 10.00 вторника.