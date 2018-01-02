В Нигерии при вооруженном нападении погибли более 20 прихожан

2 января 2018 05:45 (UTC+04:00)

Группа неизвестных вооруженных людей нападала на возвращавшихся из церкви прихожан в нигерийском штате Риверс на юге страны, 21 человек погиб, сообщает онлайн-газета Premium Times со ссылкой на местные власти, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в понедельник, вскоре после полуночи, в районе населенного пункта Омоку. Полиция не сообщает точное число погибших в результате инцидента. По данным представителя морской администрации и агентства по безопасности страны Дакуку Питерсайда, жертвами инцидента стали 21 человек.


Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за нападение. Как отметил Питерсайд, инцидент произошел в результате борьбы за превосходство между группировками, которые поклоняются различным божествам.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Египте при нападении на алкогольный магазин погибли два человека
Арабские страны 00:46
Неизвестные облили кислотой женщину на востоке Лондона
Европа 28 декабря 2017 22:48
В Петербурге водитель иномарки напал с ножом на водителя автобуса с детьми
Россия 26 декабря 2017 00:45
В Нигерии машина из свадебного кортежа попала в ДТП, погибли 11 человек
Другие страны 24 декабря 2017 19:00
Толпа атаковала коптскую церковь в Египте
Арабские страны 24 декабря 2017 05:53
220 боевиков "Боко харам" арестованы в результате военных операций в Нигерии
Другие страны 16 декабря 2017 18:40
В Афинах анархисты напали на посольство Саудовской Аравии
В мире 14 декабря 2017 16:36
В Токио неизвестный напал с ножом на прохожих, есть пострадавшие
Другие страны 7 декабря 2017 19:18
В Нигерии при взрыве погибли не менее 17 человек, около 50 получили ранения
Другие страны 2 декабря 2017 18:19
СМИ сообщили о 9 погибших и 37 пострадавших при нападении в Пакистан (ОБНОВЛЕНО)
В мире 1 декабря 2017 11:17
Меркель ужаснуло нападение на бургомистра Альтены
В мире 28 ноября 2017 12:20
Четыре человека погибли при нападении боевиков на миротворцев в Мали
Другие страны 24 ноября 2017 19:31
В Нигерии уничтожен подпольный цех группировки "Боко харам" по изготовлению взрывчатки
Другие страны 23 ноября 2017 00:46
В Нигерии при вооруженном нападении погибли не менее 30 женщин и детей
Другие страны 22 ноября 2017 04:35
Число погибших при взрыве в мечети в Нигерии увеличилось до 50 (ОБНОВЛЕНО)
В мире 21 ноября 2017 13:56
В результате атаки четырех смертников в Нигерии погибли 14 человек
Другие страны 16 ноября 2017 04:12
В Афганистане погибли восемь полицейских при нападении на КПП
В мире 13 ноября 2017 12:56
Сирийская армия отбила атаку боевиков на электростанцию в Хаме
Арабские страны 11 ноября 2017 16:46