В Перу число жертв аварии с автобусом достигло 48 человек (Обновлено)

3 января 2018 05:44 (UTC+04:00)

05:44 (GMT+4) Число жертв аварии с рухнувшим в пропасть автобусом в Перу выросло до 48 человек, передает РИА Новости со ссылкой на газету Comercio.

03:07 (GMT+4) Число жертв аварии с автобусом в Перу выросло до 36 человек, передает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения.

"Дорожно-транспортное происшествие в Пасамайо (провинция Уараль) уже оставило 36 погибших и шесть раненых", — говорится в заявлении ведомства в Twitter.

На месте происшествия направлены бригады спасателей и медиков, а также группа психотерапевтов.

00:52 (GMT+4) Не менее 25 человек погибли в результате столкновения автобуса с грузовой фурой в Перу, передает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал Canal N.

Инцидент произошел в 70 километрах от перуанской столицы Лимы на участке серпантина, известного как "Поворот дьявола" (Curva del Diablo). После столкновения автобус с примерно 50 пассажирами упал в пропасть с высоты 100 метров.

Спасательная операция осложняется трудноступностью места, где находятся обломки автобуса.

Ожидается, что число жертв аварии может увеличиться.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
На трассе в США столкнулись около 35 автомобилей
США 06:05
В Эквадоре столкнулись три пассажирских автобуса, погибли два человека
Другие страны 30 декабря 2017 01:51
В Перу полиция начала разгонять марш протеста против помилования Фухимори
Другие страны 29 декабря 2017 07:26
В Перу завершили четырехчасовой допрос президента по делу о коррупции
Другие страны 29 декабря 2017 01:56
Межамериканская комиссия по правам человека осудила помилование Фухимори
США 29 декабря 2017 01:40
В Перу тысячи людей протестуют против помилования экс-президента
Другие страны 26 декабря 2017 05:00
Девять человек погибло в автоаварии в Якутии
Россия 9 декабря 2017 08:17
Почти 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Гонконге
Другие страны 30 ноября 2017 07:52
В Таиланде 14 человек пострадали при аварии на аттракционе
В мире 20 ноября 2017 11:30
В Колумбии три человека погибли из-за падения автобуса в пропасть
Другие страны 12 ноября 2017 06:11
В Мексике при столкновении автобуса с катафалком погибли шесть человек
Другие страны 11 ноября 2017 23:21
В Пакистане при падении автобуса с моста погибли не менее 24 человек
Другие страны 9 ноября 2017 01:31
В Венесуэле при столкновении двух автобусов погибло восемь человек
Другие страны 6 ноября 2017 07:05
В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,0
Другие страны 6 ноября 2017 03:33
В Малайзии не менее восьми человек погибли в автобусной аварии
Другие страны 24 октября 2017 08:28
Найденные в Перу скелеты рассказали ученым о страшном древнем ритуале
В мире 23 октября 2017 14:24
В Швейцарии в ДТП с трамваем пострадали 37 человек
Европа 19 октября 2017 01:50
На юге Перу произошло землетрясение магнитудой 5,2
Другие страны 7 октября 2017 08:25