В Перу число жертв аварии с автобусом достигло 48 человек (Обновлено)

05:44 (GMT+4) Число жертв аварии с рухнувшим в пропасть автобусом в Перу выросло до 48 человек, передает РИА Новости со ссылкой на газету Comercio.

03:07 (GMT+4) Число жертв аварии с автобусом в Перу выросло до 36 человек, передает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения.

"Дорожно-транспортное происшествие в Пасамайо (провинция Уараль) уже оставило 36 погибших и шесть раненых", — говорится в заявлении ведомства в Twitter.

На месте происшествия направлены бригады спасателей и медиков, а также группа психотерапевтов.

00:52 (GMT+4) Не менее 25 человек погибли в результате столкновения автобуса с грузовой фурой в Перу, передает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал Canal N.

Инцидент произошел в 70 километрах от перуанской столицы Лимы на участке серпантина, известного как "Поворот дьявола" (Curva del Diablo). После столкновения автобус с примерно 50 пассажирами упал в пропасть с высоты 100 метров.

Спасательная операция осложняется трудноступностью места, где находятся обломки автобуса.

Ожидается, что число жертв аварии может увеличиться.

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