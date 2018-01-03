Ирландский футболист выиграл €1 млн в рождественскую лотерею

Ирландский футболист Кевин О’Коннор выиграл €1 млн в рождественскую лотерею, передает ТАСС со ссылкой на Twitter национальной ирландской лотереи.

Как пишет издание The Irish times, игрок получил счастливый лотерейный билет в подарок на Рождество от дяди, который отправил его спортсмену с пожеланием "всего наилучшего".

22-летний О’Коннор играет на позиции крайнего защитника за клуб чемпионшипа - второго по силе дивизиона чемпионата Англии - "Престон Норд Энд".

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