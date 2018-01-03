Ирландский футболист выиграл €1 млн в рождественскую лотерею

3 января 2018 05:15 (UTC+04:00)

Ирландский футболист Кевин О’Коннор выиграл €1 млн в рождественскую лотерею, передает ТАСС со ссылкой на Twitter национальной ирландской лотереи.

Как пишет издание The Irish times, игрок получил счастливый лотерейный билет в подарок на Рождество от дяди, который отправил его спортсмену с пожеланием "всего наилучшего".

22-летний О’Коннор играет на позиции крайнего защитника за клуб чемпионшипа - второго по силе дивизиона чемпионата Англии - "Престон Норд Энд".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Казахстан ожидает увеличение притока инвестиций из Ирландии
Бизнес 28 декабря 2017 11:06
Житель Канады выиграл в лотерею $47 млн
В мире 23 декабря 2017 21:24
Два жителя Финляндии выиграли рекордный джекпот национальной лотереи
Европа 3 декабря 2017 02:40
Ирландия ждет гарантий, что граница останется свободной после Brexit
Европа 1 декабря 2017 22:50
Премьер-министр Ирландии назначил главу МИД страны вице-премьером
В мире 30 ноября 2017 17:21
Доля участия Азербайджана в капитале AIIB незначительно сократилась
Бизнес 28 ноября 2017 16:46
В Ирландии правительство может уйти в отставку
Другие страны 24 ноября 2017 19:37
Британия не приуменьшает значения вопроса границы с Ирландией – Джонсон
В мире 17 ноября 2017 13:27
Власти США обсуждают перспективы программы розыгрыша виз после теракта
США 1 ноября 2017 19:28
В Ирландии после шторма "Офелия" на пляже нашли останки древнего человека
В мире 19 октября 2017 15:13
Число жертв шторма "Офелия" в Ирландии увеличилось до трех человек
Европа 16 октября 2017 23:30
В Ирландии сотни тысяч домов остались без света из-за урагана "Офелия"
Европа 16 октября 2017 20:05
В Дублине эвакуировали здание телеканала RTE из-за угрозы взрыва
Европа 21 сентября 2017 21:18
Выигравшая джекпот в $758 млн сотрудница больницы из Массачусетса уволилась с работы
США 25 августа 2017 04:20
Канадец выиграл в лотерею миллион долларов во второй раз за 9 лет
Другие страны 29 июля 2017 21:24
Таджикистан и Ирландия обсудили вопросы двусторонних и многосторонних отношений
Таджикистан 20 июля 2017 10:10
В Северной Ирландии партии вновь не смогли договориться о создании правительства
Европа 29 июня 2017 20:06
Житель Квебека выиграл в лотерею почти $41 млн
Другие страны 3 июня 2017 21:32