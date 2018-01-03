Ким Чен Ын приказал начать переговоры с Южной Кореей

3 января 2018 09:01 (UTC+04:00)

Лидер КНДР приказал начать переговоры с Южной Кореей посредством специальной связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Отмечается, что специальная линия связи будет открыта, начиная с 10:30 (GMT+4).

Ранее КНДР выразила готовность начать переговоры по вопросу участия своей сборной в предстоящих зимних Олимпийских Играх в южнокорейском Пхёнчхане. Сеул положительно оценил эту инициативу Пхеньяна и предложил провести переговоры на высоком уровне в приграничном Пханмунджоме. Согласно предложению южнокорейской стороны, эти переговоры могут пройти 9 января.

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