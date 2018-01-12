Правительство Южной Кореи пересмотрит план о запрете торговли криптовалютами

12 января 2018 10:24 (UTC+04:00)

Южнокорейцы, инвестировавшие средства в криптовалюты, вынудили правительство страны пересмотреть план по запрету операций с виртуальной валютой. После того, как десятки тысяч человек выступили против намерений правительства, администрация президента страны дала в пятницу соответствующие разъяснения, сообщает ТАСС.

Панику среди инвесторов вызвало сделанное в четверг заявлениеминистра юстиции Пак Сан Ги о том, что его ведомство готовит законопроект, запрещающий торговлю криптовалютами на специализированных биржах страны. "То, о чем говорил министр - лишь один из рассматриваемых вариантов", - сказал на брифинге в резиденции президента его официальный представитель Юн Ён Чан.

Панику среди инвесторов вызвало сделанное в четверг заявление министра юстиции Пак Сан Ги о том, что его ведомство готовит законопроект, запрещающий торговлю криптовалютами на специализированных биржах страны. "То, о чем говорил министр - лишь один из рассматриваемых вариантов", - сказал на брифинге в резиденции президента его официальный представитель Юн Ён Чан.

Число людей, подписавших на сайте президента петицию против запрета на торговлю криптовалютами, достигло 50 тыс. всего несколько часов спустя после заявления министра юстиции. Граждане угрожали устроить обструкцию правящей Демократической партии "Тобуро" на предстоящих 13 июня местных выборах. Некоторые писали о готовности совершить самоубийство, если запрет вступит в силу, поскольку они потеряют все свои деньги.

Пак Сан Ги на брифинге в четверг сообщил, что министерство юстиции готовит законодательную базу для запрета любых сделок с привлечением виртуальной валюты на торговых площадках. Он отметил, что ситуация вокруг криптовалют в Южной Корее "стала напоминать азартную игру и спекуляции". Министр также предупредил о возможности огромных финансовых потерь в случае краха рынка криптовалют, которые не обеспечены реальными ценностями.

Южная Корея занимает около 20-25% от общемирового рынка виртуальных валют по объему заключенных сделок. В стране действует около 20 виртуальных торговых площадок, также называемых криптовалютными биржами. В декабре объем операций на них составил $52,2 млрд.

Виртуальные валюты переживают в последнее время настоящий бум в Южной Корее. По данным правительства, свои средства в них вложили не менее миллиона граждан страны.

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