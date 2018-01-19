Самолет Malaysia Airlines экстренно приземлился в центральной Австралии

19 января 2018 03:09 (UTC+04:00)

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines совершил экстренную посадку в центральной части Австралии из-за технической неисправности, вызвавшей сильную вибрацию, передает РИА Новости со ссылкой на австралийский портал 9news.

Авиалайнер А300 с более чем 200 пассажирами на борту следовал из Сиднея в Куала-Лумпур. По словам пассажиров, проблемы начались после четырех часов полета: в салоне погас свет и самолет начал вибрировать.

Самолет приземлился в городе Элис-Спрингс – географическом центре Австралии. Никто из пассажиров не пострадал.

В заявлении Malaysia Airlines говорится, что безопасности полета ничто не угрожало, а капитан воздушного судна принял решение об экстренной посадке, чтобы получить помощь в связи с неисправностью одного из двигателей.

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