Автомобиль въехал на набережную в Рио-де-Жанейро, не менее 15 человек пострадали

Не менее 15 человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов, которые прогуливались по набережной Копакабана в бразильском городе Рио-де-Жанейро, передает ТАСС со ссылкой на телеканал "Глобу".

По его данным, инцидент произошел около 20:30 по местному времени. По предварительной информации, водитель автомобиля, 41-летний Антониу Алмейда, был задержан и заявил, что страдает эпилепсией.

Некоторые из пострадавших остаются лежать на набережной, другие были доставлены в ближайшую больницу. Разбитый автомобиль виновника ДТП затормозил на песке пляжа Копакабана. Вся его передняя часть машины деформирована.

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